Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Grauer BMW 530d in Harleshausen gestohlen: Kripo erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Unbekannte Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag im Kasseler Stadtteil Harleshausen zugeschlagen und einen grauen BMW 530d xDrive gestohlen. Der Diebstahl in der Straße "Am Kubergraben" war heute Morgen gegen 8:30 Uhr von dem Autobesitzer aus Kassel entdeckt worden. Letztmalig gesehen worden war der am Straßenrand abgestellte BMW mit den angebrachten Kennzeichen KS-FJ 3185 am gestrigen Mittwochabend um 23:00 Uhr. Von dem zehn Jahre alten Pkw im Wert von ca. 15.000 Euro und den Tätern fehlt trotz europaweiter Fahndung bislang jede Spur.

Die Ermittler des für KFZ-Diebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen Wagens geben können. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell