POL-KS: Folgemeldung zu brennendem Pkw nach Unfall: Fahrer und Beifahrerin schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Bei dem Verkehrsunfall, der sich am gestrigen Donnerstagabend gegen 23 Uhr in der Ochshäuser Straße in Kassel ereignet hat, sind die beiden Insassen des Pkw schwer verletzt worden. Nach Einschätzung der Rettungskräfte und Ärzte soll aktuell keine Lebensgefahr für die Frau und den Mann bestehen. Wie mehrere Zeugen den an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichteten, soll der verunglückte Porsche mit hoher Geschwindigkeit von der Leipziger Straße kommend auf der Ochshäuser Straße in Richtung Forstfeldstraße unterwegs gewesen sein. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte der 27-jährige Fahrer aus Kassel plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, kam nach rechts von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Anschließend überschlug sich der Sportwagen und kam in 30 Metern Entfernung nach einer Kollision mit einem geparkten BMW zum Stillstand, bevor es in Brand geriet. Zeugen und Ersthelfer griffen beherzt ein, indem sie den Fahrer und die 25-jährige Beifahrerin aus Baunatal aus dem brennenden Porsche zogen. Der Pkw brannte im weiteren Verlauf völlig aus. Das Feuer griff zudem auf den BMW über, der ebenfalls den Flammen zum Opfer fiel und wie der Porsche abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden an den beiden Pkw beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50.000 Euro. Darüber hinaus wurde ein hinter dem BMW geparkter Skoda durch die Hitzeentwicklung beschädigt, geriet aber nicht in Brand.

Da der Verdacht besteht, dass der 27-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss gestanden hatte, wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

