Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsdienst kontrollierte - 14 Fahrverbote an zwei Tagen #polsiwi

Burbach und Bad Laasphe (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen- Wittgenstein führte Montag und Dienstag (06.09.2022) Geschwindigkeitskontrollen in Burbach und Bad Laasphe durch.

An den zwei Tagen blitzte das Radargerät mehr als 260 Mal auf. In Burbach, im Bereich der B54 in Fahrtrichtung Rennerod, waren in gut dreieinhalb Stunden 14 Verkehrsteilnehmer so schnell, dass sie nicht nur ein Bußgeld, sondern auch ein Fahrverbot erwartet.

Negativer Spitzenreiter war ein BMW, der bei erlaubten 100 km/h mit 187 km/h gemessen wurde. Den Fahrer erwarten laut Regelsatz mindestens ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, 2 Punkte und 3 Monate Fahrverbot.

Die Polizei weist an dieser Stelle noch einmal daraufhin: Geschwindigkeitsverstöße sind nach wie vor Killer Nr. 1 auf deutschen Straßen. Fahren Sie daher mit angemessener Geschwindigkeit, damit Sie und alle anderen Verkehrsteilnehmer gesund und unfallfrei ans Ziel kommen.

