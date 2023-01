Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eystrup - 13-Jährige auf Zebrastreifen angefahren - Zeugenaufruf

Nienburg (ots)

(KEM) - Die Polizei Hoya sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochnachmittag, den 25.01.2023, an einem Zebrastreifen an der Hauptstraße in Eystrup ereignete.

Nach derzeitigen Erkenntnissen habe eine 13-jährige Eystruperin gegen 16.20 Uhr den Zebrastreifen an der Hauptstraße in Eystrup, Höhe Kreuzung Strubenstraße/Bahnhofstraße queren wollen und sei hierzu abgestiegen. Als sie sich auf Mitte des Zebrastreifens befand, soll ein Fahrzeug aus Richtung Verden, das zuvor stand, plötzlich angefahren sein und das Mädchen angefahren haben. Die 13-Jährige stürzte zu Boden. Die beiden älteren Frauen, die in dem PKW saßen, sollen ausgestiegen sein und sich nach ihr erkundigt haben. Da die 13-Jährige jedoch geschockt war, habe sie keine Angaben machen können. Die beiden Frauen seien dann mit ihrem hellblau-metallicfarbenen Kleinwagen weggefahren. Als das Mädchen zu Hause ankam, brachte die Familie sie aufgrund von Prellungen ins Krankenhaus.

Die Polizei sucht nach den beiden Frauen sowie nach Zeugen. Zur Unfallzeit sollen mehrere Fahrzeuge an dem Zebrastreifen gehalten haben. Hinweise nimmt die Polizei Hoya unter 04251/67280 entgegen.

