Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Büro - Versuchter Einbruch in Imbiss - Diebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Büro

Wildeck. Unbekannte Täter schlugen zwischen Freitagmittag (13.10.) und Montagmorgen (16.10.) eine Fensterscheibe einer Firma in der Rohbergstraße in Obersuhl ein. So verschafften sich die Unbekannten unerlaubt Zutritt zu den Büroräumlichkeiten und entwendeten ein Fernsehgerät, einen Laptop sowie Zigaretten im Gesamtwert von rund 1.500 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Imbiss

Rotenburg. Unbekannte Täter versuchten zwischen Donnerstag (12.10.) und Montag (16.10.) in einen Imbiss in der Neustadtstraße einzubrechen. Ein Fenster sowie die Tür hielt den Aufbruchsversuchen stand, sodass die Langfinger vermutlich von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Kupferkabel

Nentershausen. Unbekannte entwendeten zwischen Montag (09.10.) und Montag (16.10.) circa 300 Meter Kupferkabel im Bereich einer Baustelle an der L 3249 (Kreuzung zur K 53) sowie der dortigen Kläranlage in der Mühlenstraße. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell