Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Lagerhalle

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 16.07.2023, ist es in der Oststraße in Norderstedt zum Einbruch in eine Lagerhalle im Bereich zwischen der Schleswig-Holstein-Straße und Am Stammgleis gekommen.

Kurz vor 02:00 Uhr löste hier die Alarmanlage aus.

Vermutlich näherten sich die Einbrecher vom angrenzenden Gleisbett, trennten den Zaun auf und drangen gewaltsam in die Halle ein.

Hier hatte es die Unbekannten auf Zigaretten abgesehen, dürfte aber durch den Alarm vertrieben worden sein, so dass nichts gestohlen wurde.

Die Kriminalpolizei Norderstedt sucht Zeugen und bittet unter 040 52806-0 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen während der Tatnacht.

