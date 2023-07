POL-LWL: Polizei appelliert Fahrzeuge auf den Autobahnen nicht zu verlassen

Plau am See (ots) - Ein 72-jähriger Fahrradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Plau am See schwere Verletzungen zugezogen. Dem Spurenaufkommen zufolge war der Mann mit seinem Fahrrad gegen das Metalltor eines Löschteiches geprallt. Dabei erlitt der 72-Jährige unter anderem eine Kopfverletzung. Da die Polizei beim Fahrradfahrer ...

