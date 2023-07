Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Weitere Solarlampen entwendet

Dattenberg (ots)

Ergänzend zur Pressemeldung vom 07.07.2023 über den Diebstahl von Solarlampen an einem Haus in der Straße Zum Schwarzen See wurde der Polizeiinspektion in Linz am Freitagmorgen einer weiterer Diebstahl von ebenfalls fünf Solarleuchten von einem Nachbaranwesen angezeigt. Die Tatzeit kann ebenfalls für die Nacht zum Donnerstag eingegrenzt werden. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

