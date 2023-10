Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung - Gedenktafel entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Bebra. Drei bislang unbekannte Jugendliche beleidigten am Freitagabend (13.10.), gegen 21.20 Uhr, einen 55-jährigen Mann in der Eisenacher Straße in Weiterode. Als dieser die jungen Männer zur Rede stellen wollte, schlugen und traten derzeitigen Erkenntnissen nach zwei der Unbekannten unvermittelt zu. Ein vorbeifahrender Autofahrer kam dem Mann zur Hilfe und alarmierte die Polizei. Der Geschädigte wurde durch einen hinzugezogenen Rettungswagen vor Ort medizinisch behandelt. Er wurde leicht verletzt.

Die drei männlichen Jugendlichen können wie folgt beschrieben werden: männlich, osteuropäisches Erscheinungsbild, circa 17 bis 21 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schmale Körperstatur, blonde Haare. Täter 1 trug ein graues Sweatshirt mit Reißverschluss und Jeanshose, Täter 2 ein weißes T-Shirt mit dunkler Jeanshose und Täter 3 ein graues T-Shirt mit Jeanshose. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gedenktafel entwendet

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter entwendeten in einem nicht bekannten Zeitraum eine Gedenktafel, die im Bereich des Schillerplatzes an der ehemaligen Stadtmauer angebracht gewesen war. Der Verlust ist der Stadt Bad Hersfeld am Freitagmittag (13.10.), gegen 15 Uhr, bekannt geworden. Die rund 60x80 Zentimeter große Gedenktafel wurde derzeitigen Erkenntnissen nach durch die Unbekannten abgeschraubt und hat einen Wert von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

