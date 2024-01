Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Rote Lichtzeichenanlage übersehen

Am Freitagmorgen, 05.01.2024 um 10:18 Uhr befuhr ein 73-jähriger PKW Führer aus der Gemeinde Motten die Landstraße von Ried in Richtung Thalau. Am Ortseingang von Thalau überfuhr er die Kreuzung in Richtung Motten und übersah dabei die rote Ampel.

Eine 42-jährige Frau aus Künzell befuhr die Bundesstraße von Döllbach in Richtung Ebersburg und bei "grün" in den Kreuzungsbereich ein. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem querenden PKW. Hierbei wurde dessen Fahrer schwer verletzt und der Mann musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 13000 EUR.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Fulda, PHK Kreß, H.

