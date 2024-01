POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Rotenburg a. d. Fulda

Ohne Führerschein am Steuer

Wildeck - Der Fahrzeugführer eines VW Passat wurde am Donnerstag (04.01.) auf der Landesstraße 1021 durch eine Streife der Polizeistation Rotenburg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Strafverfahren wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Mehrere Verkehrsunfälle

Wildeck - Eine 80-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Freitagmittag (05.01.), gegen 12:05 Uhr, die Eisenacher Straße. In Höhe Hausnummer 98 kam die Pkw-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte anschließend mehrere neben der Fahrbahn befindliche Metallpfosten. Zu allem Überfluss, war die Unfallverursacherin nicht im Besitz eines Führerscheins. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Die Unfallverursacherin erwartet nun ein Strafverfahren.

Bebra - Eine 79-jährige Pkw-Fahrerin aus Rotenburg fuhr ebenfalls am Freitag, gegen 12:55 Uhr, mit ihrem Fahrzeug von dem Parkplatz des Einkaufszentrum das be!, um anschließend der Bismarckstraße in Richtung Lindenallee zu folgen. Beim Verlassen des Parkplatzes kam die Pkw-Fahrerin in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Pkw einer 27-jährigen Fahrzeugführerin zusammen. Der Sachschaden wird auf 6800 Euro geschätzt.

Bebra - Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich gegen 14:15 Uhr in der Hersfelder Straße, Höhe Hausnummer 18. Die Fahrerin eines Pedelec befuhr den Geh- und Radweg in absteigende Richtung. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin übersah beim Verlassen eines Grundstücks die Pedelec-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Bei dem Zusammenstoß fiel die Fahrerin des Pedelec zu Boden und wurde leichtverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

