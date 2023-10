Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Fernewaldstraße sind unbekannte Täter nicht nur in ein Wohnhaus eingebrochen, sie haben auch ein Fahrzeug gestohlen. Zum Diebesgut gehören außerdem eine Spielekonsole, ein Tablet, Bargeld und Parfum. Dazu nahmen die Täter einen einen VW Crafter mit E(ssener)-Kennzeichen mit. Die Tat passierte zwischen vergangenem Montag (09.10.) und Freitag (13.10.). Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und/oder Angaben zu Tatverdächtigen machen können.

Am Wochenende wurde in eine Schule an der Karl-Englert-Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter zerstörten eine Fensterscheibe und drangen ins Gebäude ein. Insgesamt wurden mehrere Klassenzimmer betreten. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter zwei Beamer, ein Lautsprecher und ein Drucker gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag und heute Morgen.

Castrop-Rauxel:

Zwischen Freitagabend und Sonntagvormittag wurde in ein Gemeindezentrum auf der Wartburgstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter zerstörten zwei Fenster und durchsuchten unter anderem das Büro. Nach ersten Erkenntnissen wurden Laptops und Bargeld gestohlen.

Auf der Frohlinder Straße wurde am Wochenende ein schwarzer BMW M4 gestohlen. Der Wagen mit CAS(troper)-Kennzeichen war seit Samstagabend vor einem Wohnhaus geparkt, am Sonntagnachmittag wurde der Diebstahl bemerkt.

Dorsten:

Auf der Burgdorffstraße wurde in mindestens fünf (benachbarte) Gartenlauben eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagabend und Samstagmorgen. Genauere Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor.

Datteln:

In der Nacht auf Samstag wurde auf der Johannesstraße ein grauer Seat Leon gestohlen. Der Wagen mit RE(cklinghäuser)-Kennzeichen wurde am Freitagabend am Straßenrand geparkt, am Samstagmorgen wurde der Diebstahl bemerkt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Haltern am See:

Auf der Erlenstraße wurde am Freitagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür und durchwählten dann alle Räume. Sie erbeuteten mehrere Armbanduhren und verschütteten - vor dem Verlassen - eine Flüssigkeit im Wohnzimmer.

Am Heidkantweg wurde in der Nacht auf Sonntag ein Lebensmittel-Automat aufgebrochen. Die unbekannten Täter zerstörten das Schloss und erbeuteten Bargeld aus dem Automaten. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Schloss aufgesprengt. An zwei weiteren Automaten gibt es ebenfalls Aufbruchsspuren. Außerdem wurde Geld aus einer Spendenkasse gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend (23 Uhr) und Sonntagmorgen (9 Uhr). Die Polizei sucht Zeugen.

Marl:

Am Freitagabend sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus In de Flaslänne eingebrochen. Nachdem sie über die Terrassentür hereingekommen sind, durchwühlten sie auf der Suche nach Diebesgut sämtliche Räume. Anschließend verschütten sie eine Flüssigkeit auf dem Boden. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Rucksäcke gestohlen.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

