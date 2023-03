Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Mutmaßliche Schussgeräusche führten zu größerem Polizeieinsatz in Wald

Karlsruhe (ots)

Meldungen zu mutmaßlichen Schussabgaben in einem Waldstück bei Rheinstetten-Forchheim lösten am Donnerstagabend einen größeren Polizeieinsatz aus.

Anwohner meldeten gegen 21:45 Uhr per Notruf mehrere vermeintliche Schussgeräusche aus Richtung des an den Buchenweg angrenzenden Waldstücks. Da bereits zurückliegend Hinweise auf eine unberechtigte Jagdausübung in dem Gebiet vorlagen, musste die Polizei auch nun den Verdacht der Jagdwilderei in Betracht ziehen. Deshalb umstellten und durchsuchten die Polizeikräfte das Waldstück mit Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos großräumig. Dabei kamen auch ein Hubschrauber und eine Drohne zum Einsatz. Gegen 05:00 Uhr wurde der Einsatz beendet, ohne dass sich dabei weitere Anhaltspunkte für den Ursprung der gemeldeten Knallgeräusche ergaben.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243 3200-0 in Verbindung zu setzen.

