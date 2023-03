POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung auf der B10 gesucht

Karlsruhe (ots) - Drei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die vorläufige Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmittag auf der Neureuter Straße in Karlsruhe. Nach derzeitigem Stand fuhr ein 84-jähriger Fahrer eines Seat von einem Supermarkparkplatz auf die Neureuter Straße. Hierbei übersah sie offenbar den Wagen eines 70-Jährigen, die aus Richtung Rheinstraße kam. Bei der ...

