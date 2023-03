POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch in Hagsfeld

Karlsruhe (ots) - Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Mittwoch 15:30 Uhr und Donnerstag 06:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Kindertagesstätte in der Straße "An der Tagweide". Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten in das Innere des Gebäudes. Im Anschluss durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume und durchwühlten Schubladen und Schränke. Im Anschluss entfernten ...

mehr