Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Kindertagesstätte

Karlsruhe (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Mittwoch 15:30 Uhr und Donnerstag 06:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Kindertagesstätte in der Straße "An der Tagweide". Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten in das Innere des Gebäudes. Im Anschluss durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume und durchwühlten Schubladen und Schränke. Im Anschluss entfernten sich die Eindringlinge unerkannt. Über das Diebesgut und die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Rufnummer 0721-967180 in Verbindung zu setzen.

Steffen Schulte, Pressestelle

