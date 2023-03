Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 5 - eine Person tödlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der BAB 5 zwischen Bruchsal und Karlsruhe kam ein Verkehrsteilnehmer ums Leben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Verkehrspolizei Karlsruhe stand gegen 08.30 Uhr ein Pkw mit einer Reifenpanne auf dem Standstreifen. Der 77-jährige Fahrer eines Opel wechselte offenbar den vorderen linken Reifen. Ein 49-jähriger Fahrer eines Sattelzugs erkannte die Situation wohl zu spät, kollidierte mit dem Auto und erfasste den Mann. Hierbei erlitt der 77- Jährige schwere Verletzungen, an denen er noch am Unfallort verstarb. Eine 52-jährige Beifahrerin stand zu diesem Zeitpunkt hinter der Leitplanke und blieb körperlich unverletzt. Am Unfallort ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des mutmaßlichen Unfallverursachers. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an. In Fahrtrichtung Süd sind der linke und rechte Fahrstreifen gesperrt.

