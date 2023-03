Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 69-jähriger Autofahrer in Kontrollstelle auf Polizeibeamten zugefahren - nach Verfolgung vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots)

Ein 69-jähriger rumänischer Staatsangehöriger ist am Donnerstagabend vorläufig festgenommen worden, nachdem er offenbar gezielt mit seinem Auto auf einen Polizeibeamten zugefahren war.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand meldeten Zeugen der Polizei einen mutmaßlich betrunkenen Autofahrer. Gegen 22.30 Uhr näherte sich dann ein Mercedes Benz einer polizeilichen Kontrollstelle in der Theodor-Heuss-Allee in Karlsruhe. Allem Anschein nach handelte es sich hierbei um das kurz zuvor gemeldete Fahrzeug. Ein 27-jähriger Polizeibeamter wollte das Auto anhalten und trat auf die Straße. Trotz deutlicher Haltezeichen beschleunigte das Fahrzeug und fuhr in Richtung des Beamten. Dieser konnte sich durch einen Sprung zur Seite gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Polizisten verfolgten den Flüchtigen daraufhin und stoppten das Fahrzeug im Bereich der Insterburger Straße. Dort nahmen sie den 69-jährigen Mann vorläufig fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille.

Der Polizeibeamte blieb bei dem Vorfall körperlich unverletzt. Der 69-jährige Autofahrer muss sich nun wegen des Verdachts schwerwiegender Verkehrsstraftaten verantworten. Sein Führerschein sowie das Auto wurden beschlagnahmt.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen - auch zu den Hintergründen der vorgeworfenen Tat - dauern an.

Dennis Krull, Polizeipräsidium Karlsruhe

