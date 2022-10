Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Sonntag (02.10.22) einen weißen Nissan X-Trail aufgebrochen. Zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr schlugen die Täter die Fensterscheibe an der Beifahrertür ein. Das Auto stand auf dem Wanderparkplatz an der L671. Die Unbekannten entwendeten ein Portemonnaie. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise und rät, Wertsachen nicht in Fahrzeugen zu lassen. Rückfragen ...

