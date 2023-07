POL Schwaben Nord: An der Ampel übersehen

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am gestrigen Donnerstag (06.07.2023) ereignete sich eine Unfallflucht in der Karwendelstraße. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt. Gegen 07.45 Uhr war ein Linienbus in der Karwendelstraße in nördliche Richtung unterwegs. Eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin fuhr auf der Füssener Straße in östlicher Richtung. Als der vorfahrtsberechtigte Busfahrer die Kreuzung Karwendelstraße Ecke ...

