Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Finkenstraße

Gevelsberg (ots)

Am Samstag, den 14.10.2023 in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13.45 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster neben der Haustür auf, um in das Haus zu gelangen. Hier wurden alle Räumlichkeiten vermutlich nach Wertgegenständen durchsucht. Der oder die Täter entwendeten Schmuck und Besteck bevor sie unerkannt flüchteten.

