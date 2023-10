Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 1. Oktober 2023, gegen 6.30 Uhr, schlug eine bislang unbekannte Person ein Glaselement einer Apotheke in der Mühlenstraße ein. Die Tat konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, welcher den Täter auf sein Fehlverhalten ansprach und die Polizei alarmierte. Daraufhin flüchtete der Unbekannte in Begleitung einer weiteren unbekannten Person in die Lange Straße. Die Personen sollen 180cm sowie 170cm groß und ca. 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Eine der Personen trug eine weiße Jacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 30 September 2023, 16.00 Uhr und Sonntag, 1. Oktober 2023, 11.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Roller, welcher am Bahnhof abgestellt worden war. Der Roller wurde dann angelehnt an ein Fahrrad zurückgelassen, wodurch auch das Rad beschädigt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Geschwindigkeitsüberschreitung

Am Sonntag, 1. Oktober 2023, gegen 23.35 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Autofahrer in Probezeit auf der B68 aus Cloppenburg in Richtung Quakenbrück. Er war einer Streifenwagenbesatzung aufgrund seiner deutlich überhöhten Geschwindigkeit aufgefallen. Sie folgten dem jungen Autofahrer und mussten dabei feststellen, dass er u.a. mit vorwerfbaren 56 km/h zu viel unterwegs war. Der Autofahrer bog in Richtung Bunnen ab. Auch hier fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit weiter. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle konfrontierten die Polizeibeamten den Fahrer mit dem Geschwindigkeitsverstoß. Der Betroffene gab ab, dass er schnell nach Hause wollte. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

