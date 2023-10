Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Einbruch in Hallenbad

Im Tatzeitraum vom 29.09.2023/21:55 Uhr bis zum 30.09.2023/08:10 Uhr wurde zunächst versucht eine Außentür zur Cafeteria vom Schwimmbad Garrel aufzuhebeln. Danach schlug er mit einem unbekannten Gegenstand deine Scheibe ein und verschaffte sich so Zugang ins Schwimmbad. Das genaue bzw. mögliches Diebesgut ist derzeit noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Garrel unter der Rufnummer 04474/939420 in Verbindung zu setzen.

Löningen - Sachbeschädigung auf Spielplatz

Am 30.09.2023, in der Zeit von 00:00 Uhr bis 14:30 Uhr, besprühten unbekannte Täter diverse Spielgeräte auf einem Kinderspielplatz in der Straße "Adlerhorst" in 49624 Löningen und die seitliche Wand einer angrenzenden Garage mit kupferfarbenem Lack. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter der Rufnummer 05432/803840 gerne entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Schulgebäude

Am 30.09.2023, um 19:15 Uhr, zerstörten derzeit unbekannte Täter die äußere Scheibe einer Doppelfensterscheibe am Schulgebäude in der Bahnhofstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/18600 gerne entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall mit einer alleinbeteiligten schwerverletzten Person (Pedelec-Fahrer)

Am 30.09.2023, um 11:37 Uhr, befuhr ein 73-Jähriger aus Lastrup mit seinem Pedelc den Geh- und Radweg der Vlämische Straße in 49688 Lastrup aus Richtung Oldendorf kommend in Richtung Schnelten und übersah dabei ein dortiges Metallgeländer. Er prallte gegen das Geländer und zog sich schwere Verletzungen zu.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer alleinbeteiligten schwerverletzten Person

Am 30.09.2023, um 16:13 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger aus Cappeln die Straße Cappelner Damm in Fahrtrichtung Cappeln. Währenddessen überholte er einen anderen Verkehrsteilnehmer, kam dabei leicht von der befestigten Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Anschließend kollidierte er mit einem Straßenbaum und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am 30.09.2023, in der Zeit von 17:20 Uhr bis 17:30 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken gegen den ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Straße "Am Mühlencenter" in 49685 Emstek abgestellten PKW. Danach verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emstek unter der Rufnummer 04473/932180 in Verbindung zu setzen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Am 01.10.2023, um 03:43 Uhr, befuhr ein 39-Jähriger aus Garrel mit seinem PKW die Böseler Straße in 49681 Garrel aus Richtung Bösel kommend, überquerte an der Kreuzung die Hauptstraße und fuhr ungebremst gegen die auf dem gegenüberliegenden Geh- und Radweg an der Straße Möhlenkamp sitzenden beiden 19-Jährigen aus Garrel. Hierbei erfasste der 39-Jährige einen der beiden frontal und den anderen Garreler touchierte er seitlich, wodurch sich dieser lediglich leicht verletzte. Der frontal erfasste Beteiligte wurde durch den Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. Daraufhin wurde er zunächst einem Krankenhaus in Oldenburg und im weiteren Verlauf vom Rettungshubschrauber einer Fachklinik zugeführt. Nach dem Zusammenstoß setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, und fuhr schließlich auf der Hauptstraße in Richtung Ortsausgang. Auf der Garreler Straße, kurz nach dem Ortsausgang in Garrel, konnte er gegen 03:55 Uhr schließlich von der Polizei Cloppenburg angehalten werden. Der benutzte PKW wies entsprechende Unfallschäden auf. Zudem wurde bei dem 39-jährigen Fahrzeugführer starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Führerschein des Unfallverursachers beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme bei dem 39-Jährigen von einem Arzt durchgeführt. Die freiwillige Feuerwehr Garrel leuchtete die Unfallstelle während der Unfallaufnahme durch die Polizei aus. Seitens der Polizei Cloppenburg wird derzeit wegen fahrlässiger Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt. Es wird ggf. nachberichtet.

