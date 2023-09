Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 29/30.03.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzen Person in Bakum/Daren

Am Fr., 29.09.2023, gg.17.30 h befuhr ein 45-jähriger aus Sedelsberg mit seinem Pkw BMW die L 843/Vechtaer Straße von Vechta in Rtg. Bakum. Er wollte dann nach links in die Straße Weiher Heide abbiegen. Dieses war ihm aufgrund von Gegenverkehr aber nicht sofort möglich. Der nun nachfolgende 20-jährige aus Bösel erkannte diese Situation zu spät, so dass er mit seinem Pkw Skoda auf den Pkw des Sedelsbergers auffuhr. Der 20-jährige aus Bösel wurde leicht verletzt. An den Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 8000,- Euro.

Vechta -Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person (Zeugenaufruf)

Am 29.09.2023; 13:17 Uhr, kommt es in Vechta, Franz-Vorwerk-Straße/ Zitadelle zu einer Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten E-Scooterfahrerin. Die 15-jährige aus Vechta befährt mit ihrem E-Scooter die Bahnhofstraße in Richtung Zitadelle. An der Kreuzung zur Franz-Vorwerk-Straße missachtet eine von links kommende E-Scooterfahrerin die für sie rotlichtzeigende Ampel und kollidiert mit der bevorrechtigen 15-jährigen E-Scooterfahrerin, welche leicht verletzt wird. Die Unfallverursacherin verlässt unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen (04441-9430).

Vechta -Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person-

Am 29.09.2023; 13:45 Uhr, kommt es nach Vorfahrtsmissachtung zu einem Verkehrsunfall in Vechta. Ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta befährt die Hagener Straße in Richtung Rombergstraße. An der dortigen Kreuzung missachtet er die Vorfahrt der von rechts kommenden 57-jährigen PKW-Fahrerin aus Bakum. Die 57-jährige wird hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entsteht ein Schaden von ca. 12000 Euro.

Lohne -Trunkenheitsfahrt/ Fahren ohne Fahrerlaubnis-

Am 30.09.2023; 04:28 Uhr, befährt ein 38-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta die Bahnhofstraße in Lohne. Im Rahmen einer allg. Verkehrskontrolle wird eine Alkoholbeeinflussung beim Fahrer festgestellt, so dass die Entnahme einer Blutprobe erfolgte. Des Weiteren war der 38-jährige aus Vechta nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

