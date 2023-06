LPI-SHL: Brennender Papiercontainer

Wasungen (ots) - Am 03.06.23 gegen Mitternacht beschädigte eine Gruppe Jugendlicher in der Ortslage Wasungen am Campingplatz die Umzäunung eines Kleingartens. Der entstandene Schaden wurde mit rund 500 EUR beziffert. Die Täter hatten zuvor Streit mit einer Gruppe Schüler gehabt, die auf dem Campingplatz zusammen feierten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Telefon: 03693-591-0 E-Mail: ...

mehr