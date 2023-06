LPI-SHL: Sachbeschädigung

Geisa (ots) - Nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war am Freitag Nachmittag ein Pkw Renault im Eisfeld in Geisa. Dieser machte sich selbstständig und rollte ca. 15 Meter weit, bevor er gegen einen geparkten Pkw Mercedes stieß. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden von jeweils ca. 800 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 ...

mehr