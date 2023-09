Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuscharrel - Vermeintliche Feuerwehrleute

Am Mittwoch, 27. September 2023, gegen 15.00 Uhr, gaben sich Unbekannte in einer Siedlung in Neuscharrel als Angehörige einer Berufsfeuerwehr aus und wollten sich unter dem Vorwand, Rauchmelder zu überprüfen, Zugang zu einem Haus verschaffen. Dies wurde durch die Hausbewohner abgelehnt und die Männer in augenscheinlicher Feuerwehruniform entfernten sich wieder.

Hier sollten Betroffene grundsätzlich die gleichen Hinweise befolgen, wie bei falschen Polizeibeamten:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, den Dienstausweis.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

- Geben Sie am Telefon oder der Haustüre keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

- Bitten melden Sie grundsätzlich verdächtige Umstände oder Personen der Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell