Lohne - Ladendieb flüchtet

Am Donnerstag, 28. September 2023, gegen 21.35 Uhr, hielt sich eine bislang unbekannte, männliche Person in einem Supermarkt an der Brinkstraße auf und entwendete mehrere Packungen Kaffee. Im Kassenbereich wurde der Mann durch eine Mitarbeiterin angesprochen. Daraufhin ließ er das Diebesgut zurück und flüchtete. Er wurde als ca. 185cm groß, ca. 40 bis 50 Jahre alt beschrieben. Er hatte dunkle, kurze Haare und einen kurzen Bart. Er trug einen schwarzen Pullover, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Geldbörsen-Diebstahl

Am Donnerstag, 28. September 2023, in der Zeit von 11.15 Uhr bis 11.30 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Diepholzer Straße die Geldbörse eines 82-jährigen Mannes, der sich in einem dortigen Discounter aufhielt. Seine Geldbörse trug der 82-Jährige in seiner rechten Jackentasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Bakum - Diebstahl von amtl. Kfz-Kennzeichenschild

Von Montag, 25. September 2023, 14.00 Uhr bis Donnerstag, 28. September 2023, 14.40 Uhr begaben sich unbekannte Personen in der Siemensstraße auf ein Betriebsgelände. Hier entwendeten sie das amtl. Kfz-Kennzeichenschild eines dort abgestellten Sattelaufliegers. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446-95971-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines E-Scooters

Am Donnerstag, 28. September 2023, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 20.30 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Straße Bremer Tor einen E-Scooter des Herstellers Ninebot. Das Elektrokleinstfahrzeug war gesichert an einem metallenen Treppenaufgang abgestellt worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Einbruchsversuch in Geschäftshaus

Von Mittwoch, 27. September 2023, 21.00 Uhr bis Donnerstag, 28. September 2023, 08.30 Uhr versuchten unbekannte Personen in der Straße An der Wassermühle in ein Geschäftshaus einzubrechen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch, 27. September 2023, zwischen 7.20 Uhr und 14.05 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Mountainbike der Marke Morrison Blackfoot, welches gesichert in der Bahnhofstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelecs

In dieser Woche wurden Pedelecs aus Tiefgaragen im Kampgartenweg entwendet:

Von Dienstag, 26. September 2023, 16.00 Uhr bis Mittwoch, 27. September 2023, 09.30 Uhr begaben sich unbekannte Personen im Kampgartenweg in eine Tiefgarage eines Mehrparteienhauses. Hier entwendeten sie ein verschlossen abgestelltes, schwarzes Pedelec des Herstellers Kalkhoff, Modell Image 3B Advance. Am Lenker ist ein roter Rucksack mit weißen Punkten montiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Von Dienstag, 26. September 2023, 16.30 Uhr bis Donnerstag, 28. September 2023, 18.15 Uhr begaben sich unbekannte Personen in die Tiefgarage eines anderen Mehrparteienhaues. Hier entwendeten sie ein gesichert abgestelltes, grau-schwarzes Pedelec des Herstellers Manufaktur, Modell Tour Pro Wave, sowie ein schwarzes Pedelec des Herstellers Pegasus, Modell Solero. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Versuchter Pkw-Diebstahl

Von Montag, 18. September 2023, 19.15 Uhr bis Dienstag, 19. September 2023, 08.00 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf ein Grundstück in der Visbeker Straße. Hier verschafften sie sich Zugang zu einem dort abgestellten Pkw des Herstellers BMW, X Reihe. Durch die Manipulation am Fahrzeug wurde das Steuermodul beschädigt, sodass sich das Fahrzeug nicht mehr starten ließ. Die Unbekannten entwendeten die im Fahrzeug befindlichen AirPod und verließen den Tatort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Pkw auf Betriebsgelände angegangen

Von Mittwoch, 27. September 2023, 19.00 Uhr bis Donnerstag, 28. September 2023, 03.49 Uhr verschafften sich unbekannte Personen in der Lohner Straße Zugang auf das Betriebsgelände eines Autohauses. Anschließend gelangten sie in das Innere eines dort abgestellten Pkw des Herstellers Lexus, indem sie die hintere Beifahrerseite einschlugen. Als die Alarmanlage des Pkw mehrfach anschlug, entfernten sich die Personen in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen

Goldenstedt - Sachbeschädigung

Am Donnerstag, 28. September 2023, um 3.20 Uhr, zerstörten zwei bislang unbekannte, männliche Personen die Windfangscheibe auf einem Grundstück in der Hauptstraße mit Steinen und flüchteten anschließend in Richtung Ortskern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Mittwoch, 27. September 2023, 18.30 Uhr und Donnerstag, 28. September 2023, 6.30 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Personen mehrere Wände einer Schule in der Driverstraße mit Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Holdorf - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 26. September 2023, zwischen 01.30 Uhr und 07.00 Uhr beschädigte eine unbekannte Person die Heckscheibe eines Pkw, welcher auf dem Gelände eines Autohauses an der Steinfelder Straße stand. An dem Neufahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 900,00 EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Fahren unter Einfluss von Alkohol und Drogen

Am Donnerstag, 28. September 2023, um 11.05 Uhr wurde ein 35-Jähriger Autofahrer kontrolliert, der die Neuenwalder Straße befuhr, obwohl ihm die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Weiterhin stand er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Drogenvortest fiel positiv aus. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,14 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 28. September 2023, um 14.50 Uhr, fuhr ein 58-jähriger Kleinkraftfahrer aus Lohne auf der Eschstraße, obwohl er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 28. September 2023, 07.50 Uhr befuhr eine 45-jährige Frau aus Quakenbrück mit einem Pkw Marschstraße in Vechta. Als sie die Franz-Vorwerk-Straße überqueren wollte, kam es zur Kollision mit zwei vorfahrtsberechtigten, jugendlichen Fahrradfahrern im Alter von 15 und 13 Jahren. Hierbei wurden die beiden Jugendlichen leicht verletzt.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 23. September 2023, 14.00 Uhr und Dienstag. 26. September 2023, 14.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug das Zufahrtstor der Wertstoffsammelstelle in der Ringstraße und entfernte sich anschließend unerlaubt. Die Beschädigung wurde vermutlich mit einem Fahrzeug verursacht, als dieses beim Rückwärtsfahren gegen den linken Pfosten des Tores stieß. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 26. September 2023, in der Zeit von 13.00 bis 13.30 Uhr wurde in der Münsterstraße, auf dem Parkplatz des dortigen Verbrauchermarktes an einem weißem Mercedes, C-Klasse, die Heckstoßstange der Beifahrerseite beschädigt. Die unfallverursachende Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 28. September 2023, zwischen 06.00 Uhr und 16.15 Uhr parkte ein 21-jähriger Mann seinen Pkw auf einem Parkplatz an der Wiesenstraße. Nach seiner Rückkehr stellte er eine Beschädigung an seinem Fahrzeug fest, die vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen unbekannten Fahrzeugführer verursacht worden war. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 28. September 2023, um 17.19 Uhr, musste ein 29-jähriger Autofahrer aus Goldenstedt verkehrsbedingt wegen eines Linksabbiegers auf der Bruchweidenstraße bis zum Stillstand abbremsen. Ein dahinterfahrender 34-jähriger Autofahrer fuhr daraufhin hinten auf. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro. Der 34-jährige Mann wurde leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

