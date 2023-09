Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Einbruchdiebstahl/Zeugenaufruf

In der Zeit von Mittwoch, 27. September 2023, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 28. September 2023, 06:30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam auf ein Firmengelände in Schneiderkrug an der Husumer Straße ein. Hier begaben sie sich zur Lagerhalle und entwendeten hieraus Kupferkabel, welche auf Rollen dort gelagert waren. Aufgrund der Menge des Diebesgutes muss davon ausgegangen werden, dass die Täter das Diebesgut mit einem Transporter oder LKW abtransportiert haben müssen. Der Schaden wird auf einen mittleren 5-stelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die in dem Bereich entsprechende Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg (04471/18600) in Verbindung zu setzen.

