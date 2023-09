Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Wohnungseinbruch

Am Mittwoch, 27. September 2023, zwischen 09:15 Uhr und 12:05 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Neuenkirchen-Vörden an der Straße Ahe ein und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (05493/913560) entgegen.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 27. September 2023 gegen 14:40 Uhr befuhr ein 33-jähriger Lohner mit seinem PKW die Brägeler Straße in Lohne obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein entsprechend positives Ergebnis. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Mittwoch, 27. September 2023, gegen 07:45 Uhr befuhr eine 57-jährge Lohnerin mit ihrem PKW in Lohne die Bramlagestraße in Richtung Lindenstraße. Sie beabsichtigte nach links auf die Lindenstraße aufzubiegen. Hierbei übersah sie die von rechts kommende 13-jährige Lohnerin auf ihrem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß. Die 13-jährige wurde hierdurch leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 27. September 2023, zwischen 11:20 Uhr und 11:40 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmen einen in Dinklage an der Webergasse ordnungsgemäß geparkten PKW, Mercedes, A-Klasse. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden, der auf ca. 1.000,- EUR geschätzt wird, zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (04443/977490) entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht mit einer schwer verletzten Person Am Mittwoch, 27. September 2023, gegen 16:32 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann aus Goldenstedt mit seinem PKW den Waldbeerenweg in Goldenstedt. Er fuhr durch eine Rechtskurve, als ihm ein PKW entgegenkam. Dieser ragte auf seinen Fahrstreifen, so dass der 41-jährige nach rechts ausweichen musste und gegen einen Straßenbaum prallte. Er wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden am PKW wurde auf ca. 15.000,- EUR geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, oder seine Angaben als Unfallbeteiligter zu machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (04444/967220) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 27. September 2023, zwischen 17:10 Uhr und 17:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmen einen in Vechta an der Münsterstraße auf dem dortigen Parkstreifen geparkten PKW VW Passat. Am Passat wurde der Außenspiegel beschädigt. Der Schaden wurde auf ca. 300,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

