Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Videoüberwachung im Rahmen der Maritimen Tage 2023

Bremerhaven (ots)

In der Zeit vom 16. bis 20. August 2023 findet in Bremerhaven das Hafenfest Maritime Tage 2023 im Bereich Neuer und Alter Hafen sowie am Weserdeich statt. Die Vielzahl der sich gleichzeitig auf dem Veranstaltungsgelände aufhaltenden Personen begünstigt die Begehung von Straftaten erheblichen Umfangs. Aus diesem Grund wurde durch den Direktor der Ortspolizeibehörde Bremerhaven die Einrichtung und Durchführung einer offenen Videoüberwachung mittels fest installierter Technik für die Dauer der Maritimen Tage angeordnet. Der Veranstaltungsbereich und sein unmittelbares Umfeld sollen während der täglichen Öffnungszeiten mittels offener Bildübertragung und -aufzeichnung beobachtet werden. Entsprechende Hinweisschilder sind im Veranstaltungsraum installiert. Die Videoüberwachung erfolgt im Rahmen des Veranstaltungszeitraumes. Der Bereich der Videoüberwachung ist wie folgt räumlich begrenzt: - im Norden: Sportbootschleuse/Verlängerung Lloydstraße, - im Osten: entlang der Columbusstraße bis zur Kreuzung mit der Van-Ronzelen-Straße, - im Süden: an der Van-Ronzelen-Straße/Am alten Vorhafen, - im Westen: entlang des Weserufers bis zur Sportbootschleuse inklusive Willy-Brandt-Platz (Seebäderkaje). Hinzu kommt eine Überwachung des sogenannten Lloyddocks zwischen dem Hafenbecken Neuer Hafen und Lohmannstraße. Es wird grundsätzlich sichergestellt, dass in unmittelbarer Nähe wohnhafte Personen ohne von der Videoüberwachung erfasst zu werden ihre Wohnung erreichen können und dass Fenster und Balkone von angrenzenden Wohnhäusern nicht miterfasst werden. Informationen zur Videoüberwachung und zum Datenschutz hat die Polizei Bremerhaven auf ihrer Internetseite bereitgestellt: www.polizei.bremerhaven.de/service/videoüberwachung

