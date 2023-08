Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kellereinbrecher auf frischer Tat ertappt

Bremerhaven (ots)

Auf frischer Tat festnehmen konnten Polizeibeamte einen mutmaßlichen Einbrecher am Montagmittag, 7. August, in Bremerhaven-Lehe. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses meldete sich gegen 12.30 Uhr bei der Polizei und teilte mit, dass sich im zu seiner Wohnung gehörenden Kellerabteil gerade eine unbefugte Person aufhalte. Dies sei ihm durch eine technische Sicherung übermittelt worden. Als die Beamten das Haus betraten und in den Keller hinabstiegen, konnten sie bereits Geräusche aus dem Keller vernehmen. Plötzlich stand der mutmaßliche Einbrecher vor den Polizisten und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er gab vor Ort an, den Keller des Bewohners aufgebrochen zu haben. Tatsächlich waren sogar zwei Kellerabteile mittels roher Gewalt geöffnet worden. Angaben zu möglichem Stehlgut konnten zunächst nicht erlangt werden. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen besonders schwerem Diebstahl gegen den 36-jährigen Tatverdächtigen.

