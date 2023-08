POL-Bremerhaven: Polizeieinsatz - Kühe ausgebüxt

Bremerhaven (ots) - Eine Mitarbeiterin der Polizei Bremerhaven hat in der Nacht zu Sonntag, 6. August, vermutlich einem Mann in Bremerhaven-Lehe das Leben gerettet. Auf dem Weg zu einem Einsatz kam der Streifenwagen gegen 0.40 Uhr in der Rickmersstraße an einer Personengruppe vorbei, die die Polizisten zu sich winkten. Bei näherem Hinsehen bemerkten sie einen Mann, ...

mehr