Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Motorradfahrer rutscht auf Ölspur aus

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall aufgrund einer Ölspur kam es am Samstagnachmittag, 5. August, in Bremerhaven-Wulsdorf. Eine Autofahrerin befuhr gegen 15 Uhr die Weserstraße, um eine Werkstatt aufzusuchen, da aus ihrem Wagen Öl austrat. Hinter ihr war ein Motorradfahrer in der gleichen Richtung unterwegs und rutschte auf der zunehmenden Ölspur der 45-Jährigen aus. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb der Motorradfahrer unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro an seiner Maschine. Aufgrund des erheblichen Ölverlustes am Pkw der 45-Jährigen war der Wagen nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde durch eine Firma fachgerecht gereinigt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell