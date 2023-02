Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen-Röhrenfurth: Brand in Wohnhaus - 17-Jähriger verletzt

Homberg (ots)

Melsungen-Röhrenfurth

Brand in Wohnhaus Brandzeit: 13.02.2023, 19:33 Uhr In einem Wohnhaus in der Vierbuchenstraße kam es gestern Abend zu einem Brand in einer Wohnung. Bei dem Brand erlitt ein 17-jähriger Hausbewohner leichte Brandverletzungen. Der 17-Jährige befand sich in seiner Wohnung und bemerkte einen kleinen Brand auf seinem Sofa im Wohnzimmer. Der Brand breitete sich rasant aus und konnte von dem 17-Jährigen trotz zweier Löschversuche nicht eingedämmt werden. Da sich das Feuer ständig weiter ausbreitete, verließ er zusammen mit seinen im Untergeschoss wohnenden Großeltern und seinem Hund das Gebäude. Der Brand konnte später durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand erlitt der 17-Jährige Brandverletzungen an einer Hand und eine Rauchgasvergiftung. Er wurde in das Klinikum Kassel verbracht. Der durch den Brand entstandene Sachschaden beträgt 130.000,- Euro. Die Brandursache steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell