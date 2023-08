Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizeibeschäftigte wird zur Lebensretterin

Bremerhaven (ots)

Eine Mitarbeiterin der Polizei Bremerhaven hat in der Nacht zu Sonntag, 6. August, vermutlich einem Mann in Bremerhaven-Lehe das Leben gerettet. Auf dem Weg zu einem Einsatz kam der Streifenwagen gegen 0.40 Uhr in der Rickmersstraße an einer Personengruppe vorbei, die die Polizisten zu sich winkten. Bei näherem Hinsehen bemerkten sie einen Mann, der regungslos auf der Fahrbahn lag. Die Beamten alarmierten den Rettungsdienst der Feuerwehr und überprüften sodann die Vitalzeichen des Mannes. Da dieser keinen Pulsschlag und keine Atmung aufwies, begann eine Kollegin sofort mit einer Herzdruckmassage. Nach mehreren Minuten der Wiederbelebungsmaßnahmen kam der Mann wieder zu Bewusstsein. Die Kräfte des Rettungsdienstes übernahmen die weitere Versorgung und brachten den Geretteten in ein Krankenhaus. Augenscheinlich lagen keine Hinweise für eine Fremdeinwirkung vor. Offenbar hatten gesundheitliche Gründe zum Zusammenbruch des 58-jährigen Bremerhaveners geführt.

