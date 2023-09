Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Dienstag, 26. September 2023 gegen 10:40 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Goldenstedt, Am Meerbusch, die Mauer einer Hofzufahrt. Anschließend hielten sich an der Unfallstelle noch 3 Personen auf. Um 11:20 Uhr entfernten sie sich, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Nähere Angaben zu dem Fahrzeug oder den Personen können derzeit nicht gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (04444/967220) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell