POL-PDWIL: Sachbeschädigung im Kyllpark schnell geklärt

Daun (ots) - Am 28.06.2023 zwischen 08:30 Uhr und 12:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem im Bereich der Gerolsteiner Straße in Daun abgestellten Personenkraftwagen der Marke Audi A5 und entwendete durch Hineingreifen durch die leicht geöffnete Seitenscheibe eine sich darin befindliche Geldbörse. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

