POL-PDWIL: Diebstahl aus Fahrzeug

Daun (ots) - Am 29.06.2023 gegen 20:08 Uhr begab sich eine tierische Großfamilie auf den Weg von der B 257, Einfahrt zur Kaserne in Richtung des Hotzedrees in Daun. Eine junge Entenmutter war mit ihren neun Jungentenkücken auf der B 257 unterwegs, um sich im Bereich des Hotzendrees in Daun selbst zu Wasser zu lassen. Durch die Beamt*innen der Polizeiispektion Daun ...

mehr