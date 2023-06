POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Hochsitz

Brockscheid (ots) - Am 29.06.2023 gegen 11:41 Uhr war eine 87-jährige Geschädigte aus der Ortslage von Brockscheid mit Arbeiten in ihrem Garten beschäftigt. Bisher unbekannte Täter nutzten die arbeitsbedingte Ablenkung der Geschädigten aus, um sich in das Anwesen der Glockenstraße zu schleichen. Hier entwendeten sie auf die Schnelle aufgefundenes Bargeld und Schmuck. Die Geschädigte traf sodann auf die Täter*innen, woraufhin diese sich schnell fußläufig in Richtung ...

