POL-PDWIL: Einbrüche auf dem Kueser Plateau in Bernkastel-Kues

Wittlich (ots)

Im Zeitraum von Montag dem 26.06.2023 bis Mittwoch dem 28.06.2023 verschaffte(n) sich bislang unbekannte(r) Täter durch Aufhebeln der Zugangstüren unberechtigt Zugang zunächst in das ehemalige Moselpark-Hotel auf dem Kueser Plateau in Bernkastel-Kues und anschließend ins nahegelegene Haus Kues der Median-Kliniken. In den Gebäuden durchsuchte(n) er/sie alle Räumlichkeiten sowie das vorgefundene Mobiliar nach brauchbarem Diebesgut. Vorgefundene Zugangstüren wurden gewaltsam geöffnet bzw. sehr stark beschädigt. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Ein Tatzusammenhang ist anzunehmen. Weiterführende Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, unter der Tel.Nr.: 06531/9527-0 oder per Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de.

