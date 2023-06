Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht auf dem Globus Baumarkt Parkplatz

Wittlich (ots)

Am Samstag, den 24.06.2023, ereignete sich auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes in Wittlich, zwischen 14.00 Uhr und 16:30 Uhr, ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Hierbei wurde ein PKW, welcher auf einem Längsparkplatz gegenüber der dortigen Waschanlage parkte, durch ein anderes Fahrzeug am Heck beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer/in geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der 06571/9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell