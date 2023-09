Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Diebstahl eines e-Scooters

Am Mittwoch, 27. September 2023 zwischen 08:00 Uhr und 13:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen eScooter, MAX sowie ein eScooter So Flow vom Fahrradstand bei der Oberschule in Garrel an der Schulstraße. Der Schaden wird auf insgesamt ca. 1.000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/939420) entgegen.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 27. September 2023, gegen 10:30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Molberger mit seinem PKW die Varrelbuscher Straße in Garrel obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen die im Fahrzeug anwesende Halterin des Fahrzeuges, eine 26-jährige Frau aus Molbergen, wurde ebenfalls ein Verfahren eingeleitet, da diese die Fahrt zuließ.

Löningen - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 26. September 2023, gegen 21:40 Uhr befuhr ein 20-jähriger Linderner mit seinem PKW, den Linderner Damm in Löningen, obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein entsprechend positives Ergebnis. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 27. September 2023 gegen 07:07 Uhr befuhr eine 37-jährige Garrelerin mit ihrem PKW die Nikolausdorfer Straße in Garrel in Richtung Garrel. Ihr entgegen, also in Richtung Nikolausdorf, kam ein Unbekannter mit einer landwirtschaftlichen Maschine. Dieser touchierte mit seiner Maschine seitlich den PKW der 37-jährigen und beschädigte diesen. Der Schaden wurde auf ca. 3.000,- EUR geschätzt. Der Fahrer der landwirtschaftlichen Maschine entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/939420) entgegen.

