Feuerwehr Essen

FW-E: Zimmerbrand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses

Essen (ots)

Stadtmitte, Frillendorfer Straße, 10.09.2023, 15:35 Uhr Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Sonntag Nachmittag zu einem Entstehungsbrand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Frillendorfer Str. Der Brand konnte unter Vornahme zweier Strahlrohre über den Treppenzugang sowie von außen über eine Drehleiter bekämpft werden. Zur Kontrolle des Dachbereiches wurde ein Teil der Dacheindeckung entfernt und einzelne Glutnester abgelöscht. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Anwohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen in ihre Wohnungen zurück. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, dem Rettungsdienst und dem Löschzug Mitte der Freiwilligen Feuerwehr für ca. eine Stunde vor Ort. Der Verkehr wurde in der Einsatzphase durch die Polizei abgeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (SH)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell