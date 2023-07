Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mit Baum kollidiert

Fünf verletzte Personen sind das Resultat eines Unfalls am Mittwoch in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 21.45 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Opel in der Straße Am Hochsträß wohl zu schnell unterwegs. In einer Linkskurve, in Fahrtrichtung Egginger Weg, verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Opel. Dadurch kam er nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Zwei 18-jährige Mitfahrer sowie der Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Mehrere Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz. Die Rettungskräfte brachte die Verletzten in Kliniken. Ein 16-Jähriger sowie eine 14-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Der total beschädigte Opel musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll mindestens einer der Insassen nicht angegurtet gewesen sein.

++++1340059 (JS)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell