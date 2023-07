Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Sandkasten zerstört

Unbekannte richteten von Dienstag auf Mittwoch Schaden an einer Schule in Göppingen an.

Ulm (ots)

Zeugen entdeckten den zerstörten Sandkasten am Mittwoch Vormittag an einer Schule in der Hohensteinstraße. Unbekannte demolierten den Sandkasten indem sie Bretter herausrissen. Außerdem warfen sie mehrere Pflanztöpfe auf den Boden. Dadurch verwüsteten sie die Terrasse. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genaue Höhe des Schadens ist bislang unklar.

++++1338750 (JS)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell