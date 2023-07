Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg - Angeblich Kinder verfolgt

Am Dienstag wurde der Polizei ein Unbekannter mitgeteilt, der in Aichelberg Kinder mit einem Lieferwagen verfolgt haben soll.

Am Dienstag Nachmittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass in Aichelberg angeblich Kinder von einem weißen Transporter verfolgt worden seien. Angesprochen wurde niemand. Die Polizei nahm unverzüglich die Ermittlungen auf und ging dem Hinweis nach. Schnell konnte geklärt werden, dass es sich um ein Fahrzeug eines Paketdienstes handelte. Weitere Ermittlungen bei dem für den Paketdienst tätigen Subunternehmer ergaben, dass es sich um einen neuen und ortsunkundigen Mitarbeiter handelte. Der schaute sich für seine zukünftigen Pakettouren die Straßen in Aichelberg an und hielt immer wieder an. Am Mittwoch Vormittag führte der Polizeiposten Bad Boll umfangreiche Gespräche mit den Verantwortlichen der Kindergärten und Gemeinde durch und teilten ihnen diese Erkenntnisse mit.

