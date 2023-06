LPI-J: Solarpaneele geklaut

Weimar (ots) - Am 12.06.2023 gegen 16:45 Uhr betrat eine junge, schwarzhaarige, augenscheinlich schwangere Frau, bekleidet mit weissem Oberteil und heller Hose, ein Modegeschäft in der Windischenstraße. Hier gab sie vor, einen Nagellack im Wert von 20,00 Euro kaufen zu wollen, hatte aber nur einen 200 Euro Schein. Da das Wechselgeld in der Kasse nicht ausreichend war, begab sich die Mitarbeiterin in den Lagerraum, um Wechselgeld aus einer Geldbörse zu holen. Als sie ...

mehr