FW-E: Brand in einem Industriebetrieb - keine Verletzten

Essen-Bergeborbeck, Aluminiumallee, 04.09.2023, 13:37 Uhr (ots)

Heute, am 04.09.2023, wurde die Feuerwehr Essen zu einem Brand in einen Industriebetrieb nach Essener-Bergeborbeck alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stellten diese eine Rauchentwicklung und Flammenschein aus einer Filteranlage fest. Umgehend wurden durch mehrere Trupps unter Atemschutz Löschmaßnahmen mit handgeführten Strahlrohren eingeleitet und eine Drehleiter wurde in Stellung gebracht. Diese kontrollierte den Dachbereich der Industriehalle. Glücklicherweise beschränkte sich das Brandereignis auf das Innere der Filteranlage. Um den Brandherd zu erreichen, wurde über die Drehleiter eine Revisionsklappe auf dem Dach geöffnet und anschließend Löschmaßnahmen mit einem handgeführten Strahlrohr von oben durchgeführt. Bedingt durch die schwere Zugänglichkeit zum Brandherd setzte die Feuerwehr eine Löschlanze ein, mit der fein zerstäubtes Wasser abgegeben wird. Dies zeigte in Verbindung mit dem anschließenden Einsatz von Schaummittel eine rasche Löschwirkung. Durch die hohen Temperaturen und die Belastung der Einsatzkräfte wurden insgesamt 7 Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Verwaisten Feuerwachen der Stadt wurden durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr nachbesetzt. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, diversen Sonderfahrzeugen, dem Führungsdienst und Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren Essen-Mitte für rund drei Stunden im Einsatz.(CS)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell