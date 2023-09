Feuerwehr Essen

FW-E: Brand im elften Obergeschoss des thyssenkrupp Quartier - Gemeinsame Einsatzübung von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr. Feuerwehr und thyssenkrupp AG ziehen positive Bilanz.

Essen-Westviertel, Quartiersbogen, 02.09.2023, 14:01 Uhr (ots)

Bereits am Samstag (02.09.2023) lief die automatische Brandmeldeanlage des thyssenkrupp Quartier, Gebäude Q1 bei der Leitstelle der Feuerwehr Essen ein. Umgehend wurden Kräfte zu dem Objekt alarmiert. Was die Beteiligten nicht wussten, es handelte sich um eine nicht angekündigte Einsatzübung. Mit Nebelmaschinen wurde die elfte Etage verraucht und so ein Brand in diesem Geschoss simuliert. Ziel war es, die Abläufe bei einem Brand im Hochhaus zu bewerten und zu optimieren, sowie die Zusammenarbeit zwischen Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr zu fördern. Die Firma thyssenkrupp AG stellte dafür gerne ihre Räumlichkeiten zur Verfügung. So konnten die Einsatzkräfte neben der Besonderheit, dass es sich um ein Hochhaus handelte, zusätzlich die im Gebäude befindlichen brandschutztechnischen Einrichtungen, wie zum Beispiel Löschwasseranlagen, Entnahmestellen und Feuerwehraufzüge praktisch in Betrieb nehmen. Der schweißtreibende Einsatz, bei dem die eine oder andere Einsatzkraft einige Male die Treppen rauf und runter rennen musste, war nach rund zwei Stunden beendet. Übungsleiter und Inspektionsbereichsleiter Sven Janetschek zeigte sich zufrieden, auch wenn es hier und da einige Optimierungen gibt. Ein besonderer Dank geht an die thyssenkrupp AG, die der Feuerwehr Essen das Objekt für die Übung zur Verfügung stellte. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug der Berufsfeuerwehr, einem weiteren Löschfahrzeug, Sonder- und Führungsfahrzeugen sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Borbeck im Einsatz. Die verwaisten Feuerwachen wurden von den Freiwilligen Feuerwehren Essen- Margarethenhöhe, Dilldorf und Heisingen nachbesetzt.(CR)

